Лавров: политика Вашингтона и Брюсселя негативно повлияла на диалог РФ и Италии

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Антироссийские шаги Вашингтона и Брюсселя негативно сказались на динамике российско-итальянских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете La Stampa, которое опубликовано в понедельник.

"Отношения с Италией - нашим важным международным партнером - имеют богатую историю, опираются на прочные традиции, многолетний опыт успешного сотрудничества, значительный капитал доверия, - сказал Лавров. - К сожалению, сегодня негативное влияние на их динамику оказывает ситуация, вызванная антироссийскими шагами Вашингтона и Брюсселя".

Глава МИД РФ отметил, что сильно пострадали торговые связи. "Двусторонний товарооборот сократился почти в два раза - с $53,8 млрд в 2013 году до $26,9 млрд в 2018 году. По имеющимся оценкам, общие потери итальянских производителей составили около $2 млрд", - добавил он.

При этом Лавров указал, что "в Италии все чаще звучат голоса в пользу возвращения к прежнему уровню двусторонних отношений". "Выражается заинтересованность в выстраивании российско-еэсовского диалога на прагматичной, взаимовыгодной, неконфронтационной основе", - добавил он, подчеркнув, что Россия приветствует такой настрой.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что нынешним состоянием дел весьма озабочены итальянские предприниматели, которые твердо намерены продолжать работу в России. "Со своей стороны готовы оказывать содействие вашим компаниям в переходе от преимущественно поставок на российский рынок продукции с маркой "сделано в Италии" к производственной кооперации по принципу "сделано с Италией" с акцентом на локализацию производства в России", - сказал Лавров.

Глава российского дипведомства также указал на сотрудничество в области инноваций. По его словам, на фоне меняющейся структуры мировой экономики все более важное значение приобретает взаимодействие в сфере инноваций, включая разработки в области цифровых услуг, искусственного интеллекта, безотходного производства. В этой связи глава МИД РФ отметил, что ежегодно проходящая в Екатеринбурге выставка "ИННОПРОМ" является хорошей площадкой для обсуждения этих тем и установления взаимополезных деловых контактов. Лавров также добавил, что в июле этого года страной-партнером выставки станет Италия.

Анализ проблем

Как заявил Лавров, Москва и Рим проведут комплексных анализ вызовов современности на встрече министров иностранных дел и министров обороны в формате "2+2" 18 февраля в столице Италии.

"Рассчитываем на позитивную отдачу и от российско-итальянских переговоров министров иностранных дел и обороны в Риме 18 февраля. Рассматриваем их как хорошую возможность провести комплексный анализ ключевых проблем современности, попытаться выйти на скоординированные шаги", - сказал он.

Министр уточнил, что в ходе встречи в формате "2+2" российская сторона рассчитывает рассмотреть такие международные вопросы, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями, отношения Россия - НАТО, а также ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии.

По словам Лаврова, большую роль в укреплении взаимного доверия играет также сотрудничество и по межпарламентской линии. "Рассчитываем, что важным шагом в его развитии станет проведение в марте 2020 года в Москве очередного заседания Большой российско-итальянской межпарламентской комиссии. В нынешней ситуации трудно переоценить востребованность культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми. С учетом этого готовы и впредь поддерживать деятельность российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ", - добавил он.