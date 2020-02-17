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Матвиенко посетит с официальным визитом Замбию

Председатель Совета Федерации встретится с первым президентом республики Кеннетом Каундой

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 17-19 февраля посетит с официальным визитом Замбию, где в том числе предусмотрена встреча с первым президентом республики Кеннетом Каундой. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты.

Как ожидается, Матвиенко встретится с политическим руководством страны, а также проведет переговоры с председателем Национальной ассамблеи (парламента) Замбии Патриком Матибини. В рамках официального визита запланировано выступление спикера Совета Федерации на заседании замбийского парламента.

В делегацию СФ вошли председатели комитетов палаты по международным делам и по обороне и безопасности Константин Косачев и Виктор Бондарев, первый заместитель главы комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, первый заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами государств Азии и Африки Игорь Морозов, заместитель председателя комитета по экономической политике Алексей Русских.

23-24 октября 2019 года в Сочи прошли первые в истории саммит и экономический форум Россия - Африка, в которых участвовали представители всех 54 африканских стран, а также восьми африканских интеграционных объединений и организаций. В итоговой декларации закреплена договоренность о противодействии терроризму и биологическим угрозам, а также о совместной работе по укреплению безопасности, ядерному нераспространению, работе над реформой Совета Безопасности ООН. В ходе саммита и форума были подписаны 92 контракта на общую сумму 1,004 трлн рублей.

МИД РФ положительно оценил первые практические результаты саммита, отметив активизацию контактов РФ с африканскими странами по линии государственных и предпринимательских структур. В министерстве указали, что "главной задачей на ближайшую перспективу обозначено поддержание заданной динамики и последовательное закрепление российских политических и экономических позиций на Африканском континенте с учетом преобладающего там позитивного отношения к России в политическом и общественном измерениях".

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаЗамбияРоссияКаунда, Кеннет
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