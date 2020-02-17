Песков заявил, что юристы определят процедуру голосования по поправкам к Конституции позже

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не опережать события и дать квалифицированным юристам время сформулировать положения о том, как будет проходить голосование по поправкам к Конституции. Такое мнение он высказал, комментируя слова журналистов о том, что в обществе до сих пор нет понимания, как будет проводиться голосование.

"По мере того, как продолжается работа группы [по подготовке поправок к Конституции РФ], уже с помощью юристов квалифицированных, там будут сформулированы конкретные предложения, - сказал представитель Кремля. - После этого начнет проясняться процедура голосования и видение этой процедуры голосования".

Песков добавил, что "пока же говорить об этом чуть-чуть рано". "Здесь просто нужно еще чуть-чуть набраться терпения. Там продолжается в группе работа", - сказал Песков.