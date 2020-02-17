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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
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Лавров заявил о полном взаимопонимании военных России и Турции под Идлибом

Военные находятся в постоянном контакте, указал министр иностранных дел России

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Российские и турецкие военные в сирийской провинции Идлиб находятся в постоянном контакте, между ними полное взаимопонимание. Об этом заявил в понедельник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

"Военные представители и Российской Федерации, и Турции, которые находятся на земле в Сирии, в районе Идлиба, в постоянном контакте между собой рассматривают изменения в обстановке. У них есть, как мы слышали от наших военных и от турецких военных, полное понимание между собой", - сказал министр.

Он напомнил, что сегодня в Москве проходит очередной раунд переговоров межведомственных делегаций России и Турции. "Все факты находятся на столе, - сказал глава МИД РФ. - Надеюсь, что они смогут презентовать идеи, которые позволят деэскалировать эту ситуацию [в Идлибе] на основе тех договоренностей, которые были достигнуты между президентами России и Турции".

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные вновь попытались ввести режим тишины. В результате нападений террористов погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против сирийских военных. Наступление велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях приняли сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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