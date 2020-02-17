Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова новым послом России в Венесуэле

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова послом РФ в Венесуэле. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом президент освободил от должности Владимира Заемского, который был послом в Венесуэле и по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике.

Мелик-Багдасаров родился в 1968 году, окончил МГИМО (У) МИД РФ в 1994 году. До нынешнего назначения занимал пост заместителя директора Латиноамериканского департамента МИД РФ.