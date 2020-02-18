Шойгу сообщил, что более 90% территории Сирии контролируется правительством страны

РИМ, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство Сирии контролирует на сегодняшний день более 90% территории этой страны, сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу по итогам переговоров в формате "2+2" глав МИД и министров обороны РФ и Италии.

"На момент пятилетней давности в Сирии свободная территория от террористов, контролируемая правительством, составляла 18% от всей площади страны. Сегодня это более 90%. И достаточно уверенно продолжается освобождение от мелких очагов терроризма на территории Сирии", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о положении дел в республике.

Министр также отметил, что сегодня всему мировому сообществу необходимо сосредоточить свои усилия на восстановлении мирной жизни в Сирии.