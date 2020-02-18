{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президенты России и Туркмении обсудили развитие двусторонних отношений

Разговор состоялся по инициативе туркменской стороны

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обсудили по телефону развитие отношений двух стран в различных сферах. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе туркменской стороны.

"Обсуждены ключевые вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая взаимодействие в политической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Констатирован весомый вклад регионов и крупных компаний в обеспечение позитивной динамики экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в пресс-службе российского президента, лидеры двух стран подтвердили "обоюдное стремление и далее укреплять стратегическое партнерство России и Туркмении, развивать конструктивный диалог по актуальным региональным проблемам", а также договорились о поддержании активных контактов на различных уровнях.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТуркменияРоссияБердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
В Конституции предложили прописать цели формирования администрации президента
Согласно поправкам к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, президент будет осуществлять общее руководство кабмином
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС