Президенты России и Туркмении обсудили развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обсудили по телефону развитие отношений двух стран в различных сферах. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе туркменской стороны.

"Обсуждены ключевые вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая взаимодействие в политической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Констатирован весомый вклад регионов и крупных компаний в обеспечение позитивной динамики экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в пресс-службе российского президента, лидеры двух стран подтвердили "обоюдное стремление и далее укреплять стратегическое партнерство России и Туркмении, развивать конструктивный диалог по актуальным региональным проблемам", а также договорились о поддержании активных контактов на различных уровнях.