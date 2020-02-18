Россия и Турция подчеркнули приверженность договоренностям по Идлибу

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Дипломаты России и Турции на переговорах 17-18 февраля подчеркнули приверженность ранее достигнутым договоренностям по снижению напряженности и облегчению гуманитарной ситуации в идлибской зоне деэскалации. Как указывается в сообщении МИД РФ, российскую сторону на встрече представляли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, турецкую - замглавы МИД Седат Онал.

"Было продолжено подробное обсуждение ситуации на земле в Сирии с акцентом на обстановку в идлибской зоне деэскалации, - отметили в министерстве. - С обеих сторон была констатирована приверженность имеющимся договоренностям, предусматривающим меры по снижению напряженности, облегчению гуманитарного положения при продолжении борьбы с терроризмом".

"Отмечалось, что достижение долгосрочной безопасности и стабильности в Идлибе и других районах Сирии возможно в конечном счете только на основе приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны, - указали в МИД РФ. - Кроме того, была подчеркнута важность продвижения политического процесса урегулирования кризиса в Сирии, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН".

Во встрече также приняли участие представители Минобороны РФ.