МИД РФ приветствует решение властей Южного Судана о проведении административной реформы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ приветствует решение руководства Южного Судана о проведении административной реформы в стране и надеется, что инклюзивное переходное правительство национального единства будет сформировано к 22 февраля 2020 года.

"Приветствуем решение руководства Южного Судана о реорганизации административно-территориального устройства государства, идущее навстречу пожеланиям оппозиции. Рассчитываем, что этот шаг Джубы будет способствовать скорейшему выходу на взаимоприемлемые договоренности с представителями оппозиционных движений РЮС. Выражаем надежду, что сторонам внутреннего южносуданского конфликта удастся преодолеть остающиеся разногласия и сформировать инклюзивное переходное правительство национального единства к ранее согласованному сроку - 22 февраля 2020 года", - говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили важную роль Африканского союза и Межправительственной организации по сотрудничеству (ИГАД), оказывающих содействие процессу урегулирования внутреннего конфликта.

О реформе

Президент Южного Судана Салва Киир объявил 15 февраля, что Южный Судан возвращается в административному делению на 10 штатов плюс три административных района: Пибор, Рувенг и Абьей. Одновременно президент уволил глав администраций 32 штатов, которые сейчас образуют Южный Судан. Как отметила в воскресенье южноафриканская радиостанция SABC, оппозиция опасается, что Салва Киир за счет создания административного района Рувенг сохранит под своим полным контролем основные нефтедобывающие мощности страны. Сейчас нефть является главным источником дохода государственного бюджета Южного Судана. Расположенный на севере Рувенг был место наиболее ожесточенных боев во время недавней гражданской войны.

Оппозиция также недовольна тем, что решение об административных границах всех 10 штатов будет принято уже после создания переходного коалиционного правительства Южного Судана.

О сроках формирования нового правительства

В сентябре 2018 года президент Южного Судана Салва Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар подписали в Эфиопии мирное соглашение, согласно которому повстанцы прекращают огонь, а Машар восстанавливается в должности вице-президента страны. Одновременно должно быть сформировано новое правительство страны с участием представителей оппозиции, проведена административная реформа, а часть бывших повстанцев интегрирована в правительственные вооруженные силы.

Однако почти сразу возникли трудности с реализацией соглашения. Так, первоначальный срок формирования нового правительства - 12 мая 2019 года - не был соблюден. Дополнительным соглашением была назначена новая дата - 12 ноября 2019 года, 7 ноября в ходе очной встречи Киир и Машар договорились продлить срок формирования правительства национального единства еще на 100 дней - до 22 февраля 2020 года.