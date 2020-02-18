Путин назначил Александра Макарова заместителем главы ГУСП России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Александра Макарова заместителем начальника Главного управления специальных программ президента (ГУСП) РФ. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Макарова Александра Борисовича заместителем начальника Главного управления специальных программ президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.