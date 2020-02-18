{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин назначил Александра Макарова заместителем главы ГУСП России

Указ вступает в силу со дня его подписания

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Александра Макарова заместителем начальника Главного управления специальных программ президента (ГУСП) РФ. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Макарова Александра Борисовича заместителем начальника Главного управления специальных программ президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Реклама на ТАСС
В МИД России назвали дискриминацией решение Ofcom оштрафовать "НТВ-МИР Балтия"
В российском дипведомстве считают, что действия британского регулятора продиктованы политическим заказом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС