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Лавров обсудит с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии, Ливии и Палестине

Стороны обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня с упором на конфликтные ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет переговоры со своим коллегой из Иордании Хусейном Абдаллой ас-Сафади, который в эти дни находится в российской столице с рабочим визитом.

Анонсируя предстоящую встречу, официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова охарактеризовала отношения Москвы и Аммана как доверительные, отметив близость подходов двух стран ко многим ключевым проблемам современности.

Обращает на себя внимание и регулярный политический диалог, установившийся между сторонами. Так, в апреле прошлого года состоялся рабочий визит Лаврова в Иорданию. Кроме того, в 2019 году министры проводили переговоры на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН и 5-й сессии Российско-арабского форума.

Как ожидается, на предстоящей встрече главы внешнеполитических ведомств детально обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня с упором на конфликтные ситуации на Ближнем Востоке. Лавров и ас-Сафади также рассмотрят практические шаги по расширению торгово-экономического и инвестиционного партнерства с упором на реализацию договоренностей, достигнутых по итогам 5-го заседания российско-иорданской межправкомиссии.

Сирия

Одной из центральных тем на встрече Лаврова и ас-Сафади, безусловно, станет ситуация в Сирии и вокруг нее. В Аммане высоко ценят вклад Москвы в сирийское урегулирование. Так, король Иордании Абдалла II, выступая в октябре прошло года на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, заявил, что политический процесс в Сирии был бы невозможен без усилий России.

В свою очередь в Москве отмечают общий подход РФ и Иордании к вопросу урегулирования положения дел в САР. "Россия и Иордания выступают за скорейшее урегулирование сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН, в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, взаимодействуют в интересах окончательной ликвидации международных террористов на ее территории", - пояснили в дипведомстве.

Как ожидается, особое внимание при обсуждении данного вопроса будет уделено положению дел в лагере Эр-Рукбан вблизи иордано-сирийской границы, которое остается крайне тяжелым. Именно благодаря усилиям Москвы и Дамаска ситуацию в лагере, находящемся на территории оккупированной США зоны Эт-Танф, в прошлом году удалось сдвинуть с мертвой точки и спасти более 19 тысяч беженцев. Однако региональные структуры ООН под разными предлогами задерживают реализацию плана по эвакуации оставшихся жителей Эр-Рукбана.

"Разделяем обеспокоенность Аммана, связанную с ситуацией в лагере внутренне перемещенных лиц Эр-Рукбан, - подчеркнули в МИД РФ в преддверии переговоров. - Выражаем надежду на конструктивный подход всех вовлеченных сторон к решению острых гуманитарных вопросов в этом районе".

Ливия

Тема ливийского урегулирования также будет затронута на встрече глав МИД России и Иордании в Москве.

Как известно, в Аммане выступают в поддержку командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Так, в прошлом месяце и состоялась его встреча с королем Иордании Абдаллой II. В Москве же неоднократно заявляли о готовности вести диалог со всеми участниками ливийского конфликта. Подтверждение этому - переговоры под эгидой МИД и Минобороны России и Турции с участием Хафтара и главы национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сарраджа в январе этого года.

Вместе с тем, Россия и Иордания осознают необходимость консолидации усилий международного сообщества в целях скорейшей нормализации ситуации в Ливии путем укрепления режимом прекращения боевых действий и запуска межливийского политического диалога под эгидой ООН. В преддверии берлинской конференции по Ливии страны поддержали ее проведение. Однако сегодня уже очевидно, что после встречи в Германии положение дел в ливийском урегулировании остается прежним, заявляют в российском внешнеполитическом ведомстве.

Палестино-израильский конфликт

Проблематика палестино-израильского урегулирования с учетом обнародованной Вашингтоном "сделки века" также будет находиться в фокусе внимания Лаврова и ас-Сафади на их встрече в Москве.

Несмотря на заявления Вашингтона о готовности консультироваться со всеми сторонами по мере продвижения плана мирного урегулирования между Израилем и Палестиной, Иордания выступает против данной инициативы. В Москве придерживаются схожей позиции, так как, по словам директора Департамента международных организаций МИД РФ Петра Ильичева, данный план не имеет ничего общего с международным правом и является "вопиющим примером насаждения Западом концепции миропорядка, основанного на ситуативных правилах".

Как пояснили в МИД РФ, Москва и Амман привержены двугосударственному решению палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе, включающей в себя соответствующие резолюции СБ и ГА ООН. Кроме того, стороны не раз выражали опасение, что инициатива США приведет к эскалации в регионе.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИорданияПалестинаСирияРоссияЛивия
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