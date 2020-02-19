Лавров назвал контрпродуктивными односторонние подходы к ближневосточной проблеме

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Реакция большинства стран на предложенную США "сделку века" свидетельствует о контрпродуктивности односторонних подходов к урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

"Мы подчеркнули сегодня на наших переговорах, что попытки преодолеть конфликт с опорой на политику свершившихся фактов и методами односторонних действий в пользу одной из сторон конфликта контрпродуктивны, что подтверждается и реакцией подавляющего большинства стран мира на так называемую сделку века, которую предложили американские коллеги", - отметил он.

"Для решения любой проблемы необходимы диалог и согласие всех вовлеченных сторон, - продолжил министр. - В этой связи мы выразили поддержку решениям, которые были приняты в начале февраля в Каире на заседании Лиги арабских государств (ЛАГ), в которых, в частности, записано предложение перейти к многостороннему переговорному процессу под международной эгидой. Мы к такой работе готовы".

По его словам, основой такого многостороннего процесса мог бы стать квартет международных посредников с участием представителей ЛАГ. "В любом случае так получилось, что сейчас, когда "сделка века" была выдвинута США, палестинская проблема немедленно вышла на передний план мировой политики, хотя до недавнего времени она была, так сказать, в загоне, - обратил внимание Лавров. - Поэтому всегда нужно видеть плюсы и воспользоваться возросшим вниманием к недопустимости продолжения тупика в этом вопросе и постараться все-таки мобилизовать мировое сообщество для содействия нахождению решения, которое будет приемлемо для обеих сторон".

Глава МИД РФ дал высокую оценку стремлению Аммана заниматься поиском путей решения палестинской проблемы, особо отметив важность этой роли "с учетом того, что король Иордании Абдалла II является хранителем мусульманских святынь в Иерусалиме".