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Путин оценит работу ФСБ в 2019 году и поставит новые задачи

Среди приоритетов службы президент выделяет борьбу с терроризмом и экстремизмом

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Как сообщила пресс-служба Кремля, "будут подведены итоги деятельности органов ФСБ в 2019 году и определены приоритетные задачи на текущий год".

Президент России, лично курирующий все силовые ведомства и службы, традиционно принимает участие в ежегодной итоговой коллегии ФСБ, которая проходит в штаб-квартире службы на Лубянке.

Обычно глава государства обращается к участникам совещания с речью, в которой дает оценку работе ФСБ и ставит перед ней новые задачи. Среди приоритетов службы президент выделяет борьбу с терроризмом и экстремизмом, коррупцией, обеспечение безопасности на границе. В 2019 году он говорил также о расшатывающих международную безопасность действиях США и о кибербезопасности.

В 1998-1999 годах Путин возглавлял службу. В качестве главы государства он принимал участие в заседаниях коллегии ФСБ 13 раз.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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