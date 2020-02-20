Делегация РФ на полях сессии ПА ОБСЕ поднимет тему защиты исторической памяти

ВЕНА, 20 февраля. /ТАСС/. Делегация российских парламентариев на открывающейся в четверг зимней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) намерена поднять тему недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны, а также обратить внимание коллег из других стран на притеснения журналистов на Украине и в Эстонии. При этом не исключены контакты с членами палат Конгресса США.

"Зимняя сессия ПА ОБСЕ в Вене традиционно носит установочный характер. На ее полях российская делегация будет поднимать вопросы сохранения исторической памяти о Второй мировой войне и недопустимости пересмотров ее итогов", - сказал ТАСС член делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он сообщил, что парламентарии из РФ "намерены активно контактировать с представителями национальных делегаций с целью подписания страсбургской декларации по противодействию фальсификации истории Великой Победы".

Речь идет о декларации, которую делегация России представила в ходе прошедшей зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В тексте осуждаются уничтожение захоронений воинов, павших за освобождение Европы от нацизма, а также искажение уроков истории "в угоду политической конъюнктуре". Документ получил статус письменной декларации, означающий, что текст отражает позицию только тех парламентариев, которые поставили под ним свои подписи. Как заявил ранее в интервью ТАСС председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели, ассамблея готова изучить данную декларацию.

Одним из мероприятий предстоящей сессии станет открытие фотовыставки, посвященной 75-летию освобождения Европы от нацизма. Как сообщили в пресс-службе главы делегации РФ, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, цель выставки - предоставить достоверную историческую информацию жителям стран Европы об освобождении Красной армией территорий европейских государств от нацистской оккупации в 1944-1945 годах. Для каждого государства подобраны документы, рассказывающие об освобождении именно его территории.

Материалы для выставочной экспозиции, в том числе длительное время хранившиеся под грифом "Совершенно секретно", направлены в Вену из фондов Государственного центрального музея современной истории России, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Министерства обороны, Архива внешней политики Министерства иностранных дел РФ.

Работа с коллегами

"Я не исключал бы также возможных контактов с делегацией США в кулуарах сессии. В условиях фактически замороженного российско-американского парламентского диалога ПА ОБСЕ уже неоднократно становилась местом для таких неформальных встреч", - продолжил Слуцкий. Он заметил, что для российской стороны "важно поддерживать хотя бы минимальный уровень общения для обсуждения важнейших вопросов, в том числе в сфере стратегической стабильности и безопасности".

В пресс-службе Толстого в свою очередь информировали, что "в рамках предстоящих дебатов российские парламентарии смогут заострить внимание своих европейских коллег на недопустимости притеснения российских журналистов в Эстонии, на Украине и ряде других государств - членов ОБСЕ".

Кроме того, на полях сессии будет проведено совещание делегаций стран Организации договора о коллективной безопасности. Российские парламентарии также намериваются обсудить вопросы безопасности со своими коллегами в рамках специальной дискуссии по теме "Урегулирование "затянувшихся конфликтов": инструменты и механизмы ОБСЕ".

Зимняя сессия ПА ОБСЕ продлится с 20 по 21 января. Согласно программе, на сессии состоятся заседания всех трех комитетов ассамблеи - комитета по политическим вопросам и безопасности, комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам и комитета по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде. Они, в частности, обсудят наполнение резолюций, которые затем будут выноситься на голосование на ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Ванкувере для включения в общую декларацию.