Посол РФ: Путин и Джонсон обсуждали в Берлине не прошлое, а будущее отношений двух стран

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время январской встречи в Берлине обсуждали не прошлое, а будущее российско-британских отношений. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил в среду посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

Отвечая на вопросы интервьюера, дипломат отметил, что раскрывать суть разговора двух лидеров, состоявшегося на полях международной конференции по ливийскому урегулированию, было бы неуместным, однако подчеркнул, что беседа была "короткой, но очень содержательной".

"Они говорили не о прошлом, а о будущем", - сказал Келин.

После встречи премьерская канцелярия (на Даунинг-стрит, 10) распространила сообщение, в соответствии с которым Джонсон сказал Путину, что нормализации "двусторонних отношений не будет, пока Россия на прекратит дестабилизирующую деятельность", имея в виду в том числе инцидент в Солсбери, ответственность за который Лондон возлагает на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впоследствии заявил, что суть контакта лидеров отличалась от "сути сообщения Даунинг-стрит о состоявшемся разговоре", который носил конструктивный характер и показывал "примирительный настрой" сторон.

Говоря о возможности укрепления экономических связей Великобритании и России после Brexit, Келин констатировал, что приоритетной задачей для Лондона сейчас является заключение торговых соглашений со своими главными торговыми партнерами: ЕС, США и странами Содружества наций. Вместе с тем, как подчеркнул дипломат, "российский рынок ценен и интересен для Соединенного Королевства".

"В настоящий момент объем двусторонней торговли составляет от $16 до $20 млрд, что много. Кроме того, в РФ ежегодно инвестируется $20 млрд. Я хорошо знаю, что среди британских бизнесменов есть очень большой интерес к тому, чтобы идти на восток", - сказал дипломат.