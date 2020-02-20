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Мэр города Артем в Приморье подал в отставку после критики жителей

Поводом стали проблемы в водо- и энергоснабжении и при строительстве жилья

ВЛАДИВОСТОК, 20 февраля. Мэр города Артем в Приморье Александр Авдеев подал в отставку после критики жителей. Поводом для недовольства стали проблемы в водо- и энергоснабжении, строительстве жилья, которые не решались долгое время и вызвали критику со стороны жителей, сообщил журналистам в четверг губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Власть должна слышать и слушать людей, что в Артемовском городском округе не соответствовало <…> По итогам встречи, которая еще раз подтвердила, что население не воспринимает работу главы положительно... у нас состоялся короткий разговор... Александр Владимирович принял решение подать в отставку. Я считаю, что это решение выверенное, абсолютно справедливое", - сообщил журналистам глава региона.

Губернатор разъяснил, что в Артемовском городском округе продолжительное время не решались коммунальные проблемы, вопросы с благоустройством города и были очень низкие показатели строительства при большой потребности.

"Мы ситуацию [в Артемовском городском округе] постоянно мониторили... видели, что ряд вопросов по нашим прошлогодним поручениям, по тем обязательствам, которые мы брали по итогам прошлогодний встреч, не решается, причем это наиболее значимые и касающиеся жизни людей [вопросы]. <…> Не решены проблемы прокладки водовода. Это все продолжается с 2009 года <…> Это вопросы связанные с благоустройством города <…> Надо было принимать решения, встречаться, с людьми разговаривать <…> А не просто ставить крест на тех пожеланиях людей, которые они высказывают в части благоустройства города", - отметил губернатор Приморья.

Кожемяко подчеркнул, что электросети Артема находятся в частных руках и не удовлетворяют потребности населения в качественном электроснабжении. "К сожалению, местная власть не подходила к решению этих вопросов", - добавил губернатор Приморья.

Артемовских городской округ

Во время встречи главы Приморья с журналистами стало известно, что должность главы Артемовского городского округа займет глава городского округа Спасск-Дальний Вячеслав Квон.

Город Артем с населением более 110 тыс. человек расположен в 36 км от Владивостока. На территории округа располагаются предприятия автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта общего пользования, а также большое число предприятий, имеющих ведомственный транспорт и подъездные железнодорожные пути. Александр Авдеев занимал пост главы Артемовского городского округа с ноября 2016 года.

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РоссияПриморский край
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