Трутнев рекомендовал губернатору Камчатки уволить весь экономический блок правительства

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТCКИЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Весь экономический блок правительства Камчатского края необходимо уволить, так как его работа в части привлечения инвестиций в регион привела к тому, что показатели края - одни из самых низких в России. Об этом заявил журналистам вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Я губернатору сказал, что на мой взгляд необходимо уволить весь экономический корпус. Состояние, в котором работа ведется, не позволяет раскрывать уникальные возможности Камчатки. А ведь Камчатка может быть в числе лидеров по привлечению инвестиций, а сегодня по показателям привлечения инвестиций, роста промышленного производства показатели края хуже, чем в среднем по России, а показатели Дальнего Востока кратно лучше", - сказал он.

По словам вице-премьера, в настоящий момент Камчатка "тянет Дальний Восток назад". "Несмотря на все принятые меры поддержки, решения президента РФ, Камчатка отстает по привлечению инвестиций от России в целом. Мы выделили миллиарды инвестиций на социальную инфраструктуру, но это тоже не привело к положительным тенденциям", - добавил он.

В свою очередь губернатор края Владимир Илюхин сказал, что "предстоит провести большую работу над ошибками".