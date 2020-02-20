Почему Путин не стал говорить об отставке Медведева заранее

Нужна ли Путину оппозиция? Есть ли в сегодняшней России средний класс? Чем обусловлены большие расходы на армию? Что значат предложенные поправки в Конституцию и с чем связана спешка с отставкой правительства? Впервые в истории Рунета президент России Владимир Путин согласился принять участие в большом видеоинтервью, спецпроекте ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

20 вопросов, точнее сказать, 20 направлений разговора — от законотворчества и свободы слова до любимого досуга и отношения к сложившемуся в медиа образу "царя" (спойлер: это несправедливо!). 20 выпусков, которые будут выходить в формате онлайн-спецпроекта, начиная с 20 февраля и до 25 марта. А уже 26 марта будет доступна полная версия фильма. Дата неслучайна — в этот день 20 лет назад Путин одержал победу на своих первых президентских выборах. ​​​​​​

В первой серии глава государства расскажет, сколько кандидатов он рассматривал на пост нового премьер-министра и в курсе ли был Медведев. Жив ли до сих пор тот самый тандем? Следите за обновлениями на всех площадках ТАСС.