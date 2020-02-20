Толстой передал делегации США в ПА ОБСЕ декларацию о защите исторической памяти

ВЕНА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой в четверг передал заместителю главы делегации Конгресса США, сенатору-республиканцу Роджеру Уикеру для изучения декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны.

Краткая встреча Уикера и Толстого состоялась в кулуарах зимней сессии ПА ОБСЕ. "Это не политическая декларация", - подчеркнул Толстой. По его словам, подписание документа даст возможность защитить общую победу СССР и союзников над нацизмом. "Я хотел бы вам передать по экземпляру декларации, чтобы вы прочитали и посмотрели", - обратился Толстой к Уикеру.

"Я посмотрю. Моему отцу 96 лет. Он служил в Европе", - ответил Уикер, занимающий также пост вице-председателя ПА ОБСЕ.

Речь идет о декларации, которую делегация России представила в ходе прошедшей зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В тексте осуждаются уничтожение захоронений воинов, павших за освобождение Европы от нацизма, а также искажение уроков истории "в угоду политической конъюнктуре". Документ получил статус письменной декларации, означающий, что текст отражает позицию только тех парламентариев, которые поставили под ним свои подписи.