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Толстой передал делегации США в ПА ОБСЕ декларацию о защите исторической памяти

Вице-спикер Госдумы отметил, что подписание документа даст возможность защитить общую победу СССР и союзников над нацизмом

ВЕНА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой в четверг передал заместителю главы делегации Конгресса США, сенатору-республиканцу Роджеру Уикеру для изучения декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны.

Краткая встреча Уикера и Толстого состоялась в кулуарах зимней сессии ПА ОБСЕ. "Это не политическая декларация", - подчеркнул Толстой. По его словам, подписание документа даст возможность защитить общую победу СССР и союзников над нацизмом. "Я хотел бы вам передать по экземпляру декларации, чтобы вы прочитали и посмотрели", - обратился Толстой к Уикеру.

"Я посмотрю. Моему отцу 96 лет. Он служил в Европе", - ответил Уикер, занимающий также пост вице-председателя ПА ОБСЕ.

Речь идет о декларации, которую делегация России представила в ходе прошедшей зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В тексте осуждаются уничтожение захоронений воинов, павших за освобождение Европы от нацизма, а также искажение уроков истории "в угоду политической конъюнктуре". Документ получил статус письменной декларации, означающий, что текст отражает позицию только тех парламентариев, которые поставили под ним свои подписи.

Теги
СШАРоссияТолстой, Петр Олегович
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