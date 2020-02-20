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Мишустин назначил Павла Пугачева заместителем министра здравоохранения

Ранее чиновник занимал должность замначальника Управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии в Администрации президента России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Павла Пугачева на должность заместителя министра здравоохранения России. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Пугачева Павла Сергеевича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения.

С 2012 года Павел Пугачев работал в Администрации президента России в должности заместителя начальника Управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичОтставки и назначенияФормирование нового правительства России
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