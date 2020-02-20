Толстой представил в ПА ОБСЕ декларацию против пересмотра итогов Второй мировой войны

ВЕНА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в четверг представил в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны.

"Есть много тем, которые сегодня нас разделяют, но хотелось бы предложить одну, которая, безусловно, объединяет большинство сидящих в этом зале. В этом году исполняется 75 лет Победе над фашизмом в Европе, это общая победа союзников - США, Великобритании, Советского Союза и Франции - которая заложила основы современного миропорядка и существования Совета безопасности ООН", - сказал Толстой на заседании постоянного комитета ПА ОБСЕ в рамках ее зимней сессии.

"Мы хотели бы предложить всем главам делегаций и всем делегациям, парламентариям, которые сегодня работают в ассамблее, совместно подписать документ, в котором мы бы констатировали, что в 75-ю годовщину Победы мы вместе одинаково оцениваем то, что происходило в Европе в эти трагические годы. Мы говорим о том, кто победил, признаем итоги Нюрнбергского трибунала", - пояснил Толстой. Он заметил, что, "к сожалению, сегодня в некоторых странах Европы высказываются сомнения в том, каким образом происходила Вторая мировая война на нашем континенте".

"Это не политическая декларация, это историческая констатация нашей общей европейской истории", - резюмировал Толстой.

Со своей стороны глава делегации ФРГ, депутат Бундестага Дорис Барнетт выразила надежду на то, что представители молодого поколения европейских парламентариев будут участвовать в подготовке такого рода деклараций. "Я просто не могу понять, как в наших странах, в том числе и в Германии, вновь поднимают голову фашисты, как они вновь укрепляют свои позиции", - добавила она.

Как пояснил корр. ТАСС Толстой, речь идет о декларации, которую делегация России представила в ходе прошедшей зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В тексте осуждаются уничтожение захоронений воинов, павших за освобождение Европы от нацизма, а также искажение уроков истории "в угоду политической конъюнктуре". Документ получил статус письменной декларации, означающий, что текст отражает позицию только тех парламентариев, которые поставили под ним свои подписи.