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Толстой представил в ПА ОБСЕ декларацию против пересмотра итогов Второй мировой войны

Вице-спикер Госдумы заявил, что это не политическая декларация, а историческая констатация общей европейской истории

ВЕНА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в четверг представил в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны.

"Есть много тем, которые сегодня нас разделяют, но хотелось бы предложить одну, которая, безусловно, объединяет большинство сидящих в этом зале. В этом году исполняется 75 лет Победе над фашизмом в Европе, это общая победа союзников - США, Великобритании, Советского Союза и Франции - которая заложила основы современного миропорядка и существования Совета безопасности ООН", - сказал Толстой на заседании постоянного комитета ПА ОБСЕ в рамках ее зимней сессии.

"Мы хотели бы предложить всем главам делегаций и всем делегациям, парламентариям, которые сегодня работают в ассамблее, совместно подписать документ, в котором мы бы констатировали, что в 75-ю годовщину Победы мы вместе одинаково оцениваем то, что происходило в Европе в эти трагические годы. Мы говорим о том, кто победил, признаем итоги Нюрнбергского трибунала", - пояснил Толстой. Он заметил, что, "к сожалению, сегодня в некоторых странах Европы высказываются сомнения в том, каким образом происходила Вторая мировая война на нашем континенте".

"Это не политическая декларация, это историческая констатация нашей общей европейской истории", - резюмировал Толстой.

Со своей стороны глава делегации ФРГ, депутат Бундестага Дорис Барнетт выразила надежду на то, что представители молодого поколения европейских парламентариев будут участвовать в подготовке такого рода деклараций. "Я просто не могу понять, как в наших странах, в том числе и в Германии, вновь поднимают голову фашисты, как они вновь укрепляют свои позиции", - добавила она.

Как пояснил корр. ТАСС Толстой, речь идет о декларации, которую делегация России представила в ходе прошедшей зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В тексте осуждаются уничтожение захоронений воинов, павших за освобождение Европы от нацизма, а также искажение уроков истории "в угоду политической конъюнктуре". Документ получил статус письменной декларации, означающий, что текст отражает позицию только тех парламентариев, которые поставили под ним свои подписи.

Теги
РоссияТолстой, Петр Олегович
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