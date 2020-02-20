Справороссы предлагают прописать в Конституции механизм лишения гражданства России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" предложили закрепить в Конституции РФ механизм лишения российского гражданства в исключительных случаях. Об этом в четверг заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Мы предлагаем предусмотреть в Конституции РФ механизм лишения российского гражданства", - приводит слова Миронова его пресс-служба.

По его словам, такая мера может применяться в исключительных случаях в отношении людей, совершивших особо тяжкие преступления. "Речь идет, например, об актах терроризма, растлении малолетних, - уточнил он. - На мой взгляд, террористы и педофилы заслуживают высшей меры уголовного наказания. И при этом они не заслуживают быть гражданами РФ".

Помимо лишения гражданства, справороссы предлагают включить в текст основного закона положение о роли культуры. "Поправка гласит, что культура в РФ играет основополагающую роль в развитии личности, гуманизации общества. Также устанавливается обязанность граждан уважительно относиться к культурным ценностям многонационального российского народа", - раскрыл содержание поправки политик.

Еще одна поправка предполагает принятие "единой концепции государственной информационной политики", которая должна разрабатываться правительством и утверждаться Госдумой. "Концепция основывается на принципах защиты труда, на традиционных ценностях, культурной самобытности народа России, уважении к истории страны", - пояснил он. "Две этих поправки вносят идеологический элемент в нашу Конституцию. Я убежден, что национальная идеология должна присутствовать в основном законе хотя бы в общих принципиальных чертах", - заключил Миронов.

О законопроекте

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении.