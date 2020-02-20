Захарова призвала Le Monde отреагировать на письмо о недостоверной информации

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала главного редактора французской газеты Le Monde Жерома Фенольо отреагировать на направленное российским дипведомством письмо с опровержением опубликованных в издании данных.

Выступая в четверг на брифинге, дипломат сообщила, что посольство РФ в Париже передало это письмо 6 февраля.

"Как нам сказали, у главного редактора руки пока не дошли. К сожалению, две недели аудитория [газеты] Le Monde находится в заблуждении в связи с публикацией недостоверной информации. Мы очень просим господина Фенольо все же найти время для ознакомления с нашим обращением, дать нам право на ответ и прекратить страдания французской аудитории, вызванное распространением недостоверной информации", - сказала она.

По словам Захаровой, пример Франции, "которая объявила крестовый поход против фейк-ньюз, фальсификации информации, недостоверных сведений", мотивирует российский МИД тщательно следить за публикациями в прессе.