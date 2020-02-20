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МИД и РПЦ обсудили преодоление гуманитарного кризиса в Сирии

Стороны дискутировали об аспектах двустороннего сотрудничества, защите прав верующих и межконфессиональном диалоге

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов и председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион обсудили в четверг различные аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе совместные усилия по преодолению гуманитарного кризиса в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили различные аспекты взаимодействия российского внешнеполитического ведомства и Русской Православной Церкви, включая совместные усилия в преодолении гуманитарного кризиса в Сирийской Арабской Республике, проблематику преследования христиан в различных регионах мира, а также защиты прав верующих и традиционных ценностей в контексте развития государственно-конфессионального и межрелигиозного диалога", - сообщили в дипведомстве.

Встреча прошла в Доме приемов МИД России.

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