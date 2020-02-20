Захарова: США путем санкций могут добиться только усугубления кризиса в отношениях с РФ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. США ничего не добьются от России методом санкционного давления кроме дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя американские рестрикции против компании Rosneft Trading S. A.

"Вашингтону пора осознать: экономическим, военным давлением на Россию ничего они [США] не добьются. Это все такой самообман, которым они занимаются. Единственное, что они смогут сделать, - это усугубить кризисную ситуацию в двусторонних отношениях", - подчеркнула она.

"Эти санкции не влияли и не смогут повлиять на российскую линию в международных делах, в том числе на взаимодействие с законными властями Венесуэлы, Сирии, Ирана или любой другой страны, в отношении которой и в отношении сотрудничества с которой могут быть введены подобные односторонние рестрикции", - добавила Захарова. "Россия категорически не приемлет односторонние ограничительные меры", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, подобная политика США подрывает свободу международной торговли и создает напряженность в мире. Захарова пояснила, что зачастую за этим стоит "банальное желание создать преимущество для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции", в частности и с российскими производителями на мировых рынках.

Во вторник администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. На завершение сделок с Rosneft Trading Вашингтон предоставил 90 дней.

"Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, реализующий несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с государственной компанией PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.