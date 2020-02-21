Косачев: конгрессмены США вновь хотят наказать борцов с террористами, призывая к санкциям

"Если вы подумали, что речь идет об истинных виновниках продолжающегося кровопролития там, то есть о боевиках и террористах, которые возобновили свои атаки с начала февраля вопреки попыткам установить в этом районе режим тишины, то вы, разумеется, ошибетесь. По уже привычной схеме наказать хотят как раз тех, кто борется с терроризмом", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец данного комитета Майкл Маккол (от штата Техас) в четверг призвали применить экономические меры в отношении ответственных за рост насилия в провинции Идлиб. Соответствующее письмо законодатели направили госсекретарю США Майклу Помпео.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Призывы американских конгрессменов применить экономические санкции к ответственным за рост насилия в сирийском Идлибе нацелены на то, чтобы наказать борцов с террористами, а не самих боевиков. Такое мнение выразил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он полагает, что цели американцев "и прочих незаконно присутствующих на сирийской территории сил вполне очевидны даже тем, кто не испытывает симпатии к Башару Асаду и его союзникам". "Если будет подавлен фактически последний опорный пункт боевиков в Сирии, то страна окажется под контролем ее законных властей", - отмечает Косачев. "И все действия незваных "гостей" на суверенной сирийской территории от военных до незаконно-экономических акций окажутся под еще большим международно-правовым вопросом. Отсюда такая повышенная активность по обе стороны Атлантики по поводу "атак на мирное население", призывы немедленно прекратить боевые действия и т. п.", - указал сенатор.

Реальные цели

Косачев убежден, что за этим стоит вовсе не забота о жителях Идлиба, а "желание сохранить любой ценой плацдарм сопротивления Дамаску, который однажды можно было бы опять расширить и усилить". "Многострадальное мирное население провинции выступает и в роли заложников боевиков, и в качестве инструмента давления Запада", - отметил глава международного комитета СФ.

Он также добавил, что "предвыборные" призывы Конгресса к очередным санкциям "настолько набили оскомину", что уже никто не вчитывается, за что именно их хотят ввести на этот раз. "Если "каток" покатился, он будет катиться вне всяких причин и логики. Другой "дипломатии" у США на сегодня просто нет", - заключил Косачев.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в сирийской провинции является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.