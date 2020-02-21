Косачев: конгрессмены США вновь хотят наказать борцов с террористами, призывая к санкциям

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Призывы американских конгрессменов применить экономические санкции к ответственным за рост насилия в сирийском Идлибе нацелены на то, чтобы наказать борцов с террористами, а не самих боевиков. Такое мнение выразил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец данного комитета Майкл Маккол (от штата Техас) в четверг призвали применить экономические меры в отношении ответственных за рост насилия в провинции Идлиб. Соответствующее письмо законодатели направили госсекретарю США Майклу Помпео.
"Если вы подумали, что речь идет об истинных виновниках продолжающегося кровопролития там, то есть о боевиках и террористах, которые возобновили свои атаки с начала февраля вопреки попыткам установить в этом районе режим тишины, то вы, разумеется, ошибетесь. По уже привычной схеме наказать хотят как раз тех, кто борется с терроризмом", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
Он полагает, что цели американцев "и прочих незаконно присутствующих на сирийской территории сил вполне очевидны даже тем, кто не испытывает симпатии к Башару Асаду и его союзникам". "Если будет подавлен фактически последний опорный пункт боевиков в Сирии, то страна окажется под контролем ее законных властей", - отмечает Косачев. "И все действия незваных "гостей" на суверенной сирийской территории от военных до незаконно-экономических акций окажутся под еще большим международно-правовым вопросом. Отсюда такая повышенная активность по обе стороны Атлантики по поводу "атак на мирное население", призывы немедленно прекратить боевые действия и т. п.", - указал сенатор.
Реальные цели
Косачев убежден, что за этим стоит вовсе не забота о жителях Идлиба, а "желание сохранить любой ценой плацдарм сопротивления Дамаску, который однажды можно было бы опять расширить и усилить". "Многострадальное мирное население провинции выступает и в роли заложников боевиков, и в качестве инструмента давления Запада", - отметил глава международного комитета СФ.
Он также добавил, что "предвыборные" призывы Конгресса к очередным санкциям "настолько набили оскомину", что уже никто не вчитывается, за что именно их хотят ввести на этот раз. "Если "каток" покатился, он будет катиться вне всяких причин и логики. Другой "дипломатии" у США на сегодня просто нет", - заключил Косачев.
В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в сирийской провинции является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.