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Слуцкий призвал комитет ПА ОБСЕ не поддерживать антироссийский доклад

Речь идет о докладе замглавы делегации Литвы Лауринаса Касчунаса, где прописаны тезисы о якобы агрессии России на Украине, "оккупации Крыма", "оккупации" части территорий Грузии и т.д.

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал в пятницу комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) не поддерживать будущий доклад замглавы делегации Литвы Лауринаса Касчунаса, наполненный антироссийской риторикой.

Касчунас выступает докладчиком от комитета, доклад по теме безопасности в Европе он должен подготовить к предстоящей ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Ванкувере. Представляя его основные положения в пятницу в рамках зимней сессии ассамблеи, литовский парламентарий озвучил тезисы о якобы агрессии РФ на Украине, "оккупации Крыма", "оккупации" части территорий Грузии и так далее.

"В этом зале уже неоднократно звучали подобного рода заявления, но такой концентрации антироссийской информации, пожалуй, мы еще не слышали", - ответил на это Слуцкий, выступая от лица российской делегации. Он подчеркнул, "что Крым вернулся домой, в Россию и отныне навсегда" на политической карте мира он будет находиться в составе РФ.

"Что касается ситуации на юго-востоке Украины, то эта ситуация действительно трагична. Но не Россия в этом виновата. Позиция официального Киева такова, что, к сожалению, люди, которые живут в этом регионе, не могут учить своих детей на родном русском языке. Масса проблем, созданная официальным Киевом, породила конфликт, к которому Россия не имеет отношения", - продолжил Слуцкий, напомнив, что, по данным смешанной мониторинговой миссии ОБСЕ, тяжелого вооружения из РФ на юго-востоке Украины нет, однако докладчики ПА ОБСЕ эту информацию игнорируют.

"К большому сожалению, доклад [Касчунаса] изобилует патологически антироссийскими тезисами, и я призываю комитет не поддерживать в Ванкувере этот, к сожалению, лживый и необъективный доклад", - заключил депутат.

Теги
ЛитваРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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