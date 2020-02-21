Исследование: жители России осознают риски, связанные с уходом Путина после 2024 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Жители России в целом осознают риски, связанные с возможным уходом Владимира Путина с поста президента РФ после истечения его полномочий в 2024 году. Об этом свидетельствует опубликованное в пятницу исследование Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

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"Исследование показывает высокую степень рационализации рисков, связанных с возможным уходом Путина, в сознании россиян, - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор ЦПК Алексей Чеснаков. - Например, когда речь идет о внешнеполитических рисках. В частности, глубоко осознаны опасность потери авторитета страны в связи с уходом Путина с поста президента и даже возможность территориальных претензий в будущем".

При этом, отметил эксперт, часто встречаются "эмоциональные оценки, выражающие страх". "Это наслоение рациональных и эмоциональных характеристик явно не случайно, - считает он, - и коррелируется, например, с общественным мнением относительно поправок в Конституцию о невозможности обсуждения отчуждения территорий".

"Таким образом, - резюмировал Чеснаков, - просматривается безусловная ценность для граждан суверенитета страны и необходимость политического лидера, способного этот суверенитет гарантировать".

Авторы исследования отмечают, что в общественном сознании "Путин остается самым популярным политиком в стране, который не имеет конкурентов, способных заменить его или бросить ему реальный вызов". При этом "представление о безальтернативности Путина как лидера современной России часто описывается как одно из важнейших условий нормального функционирования "государства Путина", говорится в докладе.

Более того, опросы общественного мнения показывают, что "более половины от всех участников фокус-групп считают, что в связи с уходом Путина ситуация в стране ухудшится". Менее четверти опрошенных полагают, что "его уход не повлияет на ситуацию в стране, и лишь каждый десятый придерживается мнения, что ситуация в стране улучшится".

Результаты исследования

Исследование было проведено 29 января 2020 года на основании четырех фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске. Основной вывод, который можно сделать на основании полученных результатов, состоит в том, что "риски/страхи, связанные с вероятным уходом Путина с поста президента, отчетливо выражены в сознании россиян". При этом всеми разделяется мнение о том, что "перемены, к которым приведет это событие, могут носить негативный и всеобъемлющий характер, затронув жизнь каждого гражданина".

В исследовании эти риски/страхи разделены на три основные группы в зависимости от их выраженности и частоты упоминания - наиболее выраженные, средне выраженные и наименее выраженные.

К первой категории относятся опасения, связанные с обострением борьбы за власть, переделом собственности, потерей авторитета России в мире, утратой преемственности власти, снижением социальных обязательств государства и отменой национальных проектов.

К числу средне выраженных опасений участники исследования относят риски обострения межнациональных конфликтов и усиления сепаратистских настроений, в том числе на Кавказе, роста коррупции и нарастания угрозы враждебных действий со стороны иностранных государств, прежде всего, США.

И, наконец, в наименьшей степени людей волнуют возможности существенного ухудшения экономической ситуации в стране, снижения обороноспособности российской армии, ущерба для бизнеса в результате отмены контрсанкций, олигархического реванша, острого гражданского конфликта и развязывания войны со странами НАТО.

По мнению авторов исследования, в качестве факторов, ослабляющих или смягчающих все эти опасения, выступают предположения о том, что действующий президент на самом деле не планирует уходить из власти после завершения срока полномочий в 2024 году или что даже в случае ухода с поста президента он останется главным действующим лицом в политической системе, а также мнение, согласно которому внесение поправок в действующую Конституцию позволит нынешнему президенту остаться у власти.