Песков не стал комментировать заявления Турции по Patriot в связи с ситуацией в Идлибе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о заинтересованности Турции в американских зенитных ракетных комплексах (ЗРК) Patriot из-за ситуации в Идлибе.

"Это я оставлю без комментария. Здесь только можно сказать, что сирийские вооруженные силы продолжат борьбу с террористическими группировками, которые находятся в Идлибе и постоянно атакуют сирийских военных", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление министра национальной обороны Турции Хулуси Акара о том, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Отвечая на вопрос, продолжит ли Россия оказывать поддержку сирийским военным, Песков напомнил, что представители российских вооруженных сил присутствуют в Сирии по просьбе легитимного руководства этой страны, и "сирийские вооруженные силы находятся у себя в стране и ведут борьбу с террористами на территории своей собственной страны".