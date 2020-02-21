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Кризис в Сирии
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Песков не стал комментировать заявления Турции по Patriot в связи с ситуацией в Идлибе

Представитель Кремля отметил, что "сирийские вооруженные силы продолжат борьбу с террористическими группировками, которые находятся в Идлибе"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о заинтересованности Турции в американских зенитных ракетных комплексах (ЗРК) Patriot из-за ситуации в Идлибе.

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"Это я оставлю без комментария. Здесь только можно сказать, что сирийские вооруженные силы продолжат борьбу с террористическими группировками, которые находятся в Идлибе и постоянно атакуют сирийских военных", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление министра национальной обороны Турции Хулуси Акара о том, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Отвечая на вопрос, продолжит ли Россия оказывать поддержку сирийским военным, Песков напомнил, что представители российских вооруженных сил присутствуют в Сирии по просьбе легитимного руководства этой страны, и "сирийские вооруженные силы находятся у себя в стране и ведут борьбу с террористами на территории своей собственной страны".

Теги
СШАСирияТурцияРоссияКризис в СирииПесков, Дмитрий Сергеевич
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