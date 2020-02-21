Песков не назвал страны, которым невыгодны хорошие отношения России и Украины

"Очевидно, что [президент РФ Владимир] Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в таком нынешнем плачевном состоянии", - сказал журналистам в пятницу представитель Кремля. При этом он признался: "Я предпочел бы не называть страны конкретно". Таким образом Песков прокомментировал слова Путина в интервью ТАСС о том, что сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как создает им глобального конкурента.

По мнению пресс-секретаря, "нужно обратиться к тому моменту, который предшествовал перевороту, который произошел в Киеве". "Тогда тогдашний глава [украинского] государства [Виктор] Янукович пошел на подписание документа, который ряд министров иностранных дел также завизировали и поставили свои подписи. Условия этого подписанного документа, несмотря на определенные обязательства, не были гарантированы, не были выполнены некоторыми подписантами", - напомнил Песков. По его словам, "сейчас это уже осталось в прошлом, кем-то уже даже забыто". "Но тем не менее забывать это нельзя", - убежден Песков.