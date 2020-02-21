20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Песков сообщил, что даты проведения саммита "нормандской четверки" пока нет

Сначала нужно определиться с выполнением договоренностей, отметил пресс-секретарь российского президента

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Дата проведения следующего саммита в "нормандском формате" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) пока не определена, для этого нужно сначала определиться с выполнением договоренностей, достигнутых "четверкой" на встрече в Париже в декабре 2019 года. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, конкретной даты нет. До этого саммита необходимо четко понять, в какой степени и как были реализованы договоренности, достигнутые во время парижского саммита", - сказал Песков.

Саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции после трехлетнего перерыва прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Его участники приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", также они выступили за разведение сил на дополнительных участках линии соприкосновения и поддержали закрепление в украинском законодательстве на постоянной основе "формулы Штайнмайера" - механизма предоставления Донбассу особого статуса.

Лидеры стран договорились продолжить дискуссию на высшем уровне в "нормандском формате" уже через четыре месяца в Берлине, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияПесков, Дмитрий Сергеевич
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