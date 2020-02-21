Сити-менеджер Астрахани Радик Харисов подал в отставку

АСТРАХАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Глава администрации Астрахани Радик Харисов написал заявление об увольнении, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городской думы.

В пресс-службе уточнили, что заявление рассмотрят на заседании гордумы. "Ориентировочно 25 (февраля) будет пленарное заседание гордумы, где будет рассмотрен вопрос отставки. 25-го также и решится, кто будет исполнять обязанности (главы администрации), до этого времени Харисов еще глава администрации города", - уточнили в пресс-службе.

Харисов стал сити-менеджером Астрахани в ноябре 2018 года на заседании гордумы, за его кандидатуру проголосовало большинство из присутствующих депутатов. С Харисовым был заключен контракт на два года. С августа 2015 года он занимал должность регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов. С июня 1997 года работал заместителем генерального директора по экономике ООО "Астраханьгазпром".

Сити-менеджер занимается хозяйственными вопросами, отвечает за имущество, социальную сферу, ЖКХ и т. д.

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