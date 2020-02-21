Кадыров: Путин за 20 лет у власти вернул России имя мировой державы

ГРОЗНЫЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин за время руководства страной сумел вернуть России имя мировой державы, разгромить терроризм, создать сильную армию, развить экономику и сплотить общество. Такое мнение в пятницу высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" на основе видеоинтервью агентства с главой государства.

"Владимир Путин возглавил Россию в тяжелейший период в истории государства. Политическая нестабильность, развал экономики, разгул преступности, война международного терроризма, направленная на ослабление и разделение страны на мелкие лоскутки, и многие другие проблемы получил он в наследство от своего предшественника. Владимир Владимирович сумел вернуть России имя мировой державы, разгромить терроризм, создать заново одну из самых сильных в мире армий, развить экономику, сплотить общество", - написал Кадыров в своем Тelegram-канале.

Агентство ТАСС 20 февраля запустило спецпроект "20 вопросов Владимиру Путину" на основе трехчасового видеоинтервью с президентом РФ. Он призван подвести промежуточные итоги двадцатилетнего пребывания Владимира Путина у власти: 26 марта 2000 года прошли выборы президента Российской Федерации, на которых он впервые одержал победу. Несмотря на название проекта, количество вопросов главе государства значительно превысило два десятка, но охватывают они двадцать тем.