Из "Яблока" исключили Максима Каца и 15 его сторонников

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Федеральное бюро "Яблока" исключило из партии сооснователя фонда "Городские проекты" Максима Каца, а также 15 его сторонников за нанесение партии политического ущерба. Об этом говорится в решении бюро, опубликованном на сайте партии в пятницу.

"Максим Кац и его группа привнесли в "Яблоко" то, чего в нем никогда не было и быть не должно: деление членов партии на своих и чужих; неуважительное, презрительное отношение к оппонентам внутри партии, нередко переходящее в откровенное хамство; оскорбительные высказывания в адрес однопартийцев в социальных сетях и внутренних чатах, неэтичные поступки", - говорится в решении бюро.

В частности, в бюро партии посчитали, что действия Максима Каца и его соратников "парализуют работу регионального отделения партии, создают атмосферу склоки и раздора в партии, препятствуют исполнению решений руководящих органов партии и регионального отделения". "Постоянная борьба за должности и доминирование в партии не соответствует интересам партии и наносит ей политический ущерб", - отмечается в решении федерального бюро.

Кац в свое время был заместителем начальника избирательного штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году, начальником избирательного штаба экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на выборах в Госдуму в 2016 году и созданного Гудковым и партией "Яблоко" блока в ходе избирательной кампании по выборам муниципальных депутатов в Москве в 2017 году. В преддверии президентских выборов 2018 года Гудков объявил о прекращении сотрудничества с Кацем.