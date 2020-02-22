Щеголев: многие победители "Лидеров России" уже заняли руководящие посты в регионах

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Главы регионов внимательно следят за результатами конкурса "Лидеры России" и уже сегодня назначают его победителей на руководящие посты в администрации областей. Об этом сообщил журналистам на открытии полуфинала конкурса "Лидеры России" для участников из Центрального федерального округа (ЦФО) полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

"Они [губернаторы] внимательно следят за лидерами и победителями предыдущих конкурсов, и многие из них уже сегодня приходят в областные администрации на руководящие должности. И это тоже дополнительный стимул для участия в этом замечательном проекте ", - сказал Щеголев.

Полпред президента отметил, что традиционно конкурс среди участников из ЦФО приковывает к себе наибольшее внимание, так как Москва и Московская область являются центром притяжения талантливых и энергичных управленцев со всей страны.

"Это означает, что здесь их концентрация особо высока, и что борьба - и на этапе отбора, и на этапе полуфинала - самая интересная. В результате, конечно же, мы рассчитываем, что победителями станут самые достойные, которые окажутся востребованными и в своих отраслях, и, может быть, у них будет возможность для смены деятельности и серьезного профессионального роста", - добавил Щеголев.

От Центрального федерального округа на конкурс поступило свыше 81,5 тыс. заявок. К очному этапу приглашены 664 участника, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. 21 февраля управленцы прошли повторное компьютерное тестирование. В течение двух основных дней полуфинала 22 и 23 февраля конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.