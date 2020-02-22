Центр по примирению сообщил об улучшении гуманитарной ситуации в Сирии

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Гуманитарная ситуация в Сирии значительно улучшилась за шесть дней после освобождения автотрассы М-5, соединяющей Алеппо и Дамаск. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев.

"После освобождения из-под контроля террористических группировок автотрассы М-5 впервые за восемь лет возобновилось прямое сообщение между городами Дамаск, Хама и Алеппо. Это существенно улучшило гуманитарную ситуацию в регионе. Только за шесть дней с момента обеспечения безопасности по автотрассе проехали более 150 тыс. мирных жителей", - сказал он.

Также руководитель центра рассказал, что российские военные за сутки провели патрулирование по четырем маршрутам в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка. Все патрулирования прошли без происшествий.