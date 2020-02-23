В МИД РФ оценили работу механизмов деконфликтинга России и США в Сирии

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Механизм деконфликтинга между Россией и Соединенным Штатами в Сирии работает эффективно, у сторон присутствует понимание по координации действий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, выступая в программе "Большая игра" на Первом канале.

"Работают механизмы деконфликтинга, они очень эффективны. Есть четкое понимание в отношении того, кто и что делает, в каком районе, и по сути речь идет о координации иногда. Но США по политическим причинам не хотят называть это координацией, называют деконфликтингом", - сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия и США подтвердили общую позицию о том, что военного решения сирийского конфликта нет. Также, по словам Лаврова, у двух стран есть канал диалога по Сирии, который развивается по линии военных ведомств в рамках так называемого деконфликтинга, при этом имеются контакты и по линии министерств иностранных дел.