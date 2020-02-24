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Лавров обсудит с главой МИД Таджикистана союзничество во внешней политике

Глава МИД России отметил, что регулярно встречается с министром иностранных дел Таджикистана

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен обсудить с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином союзническое взаимодействие двух стран во внешнеполитической сфере. Об этом глава МИД РФ заявил перед началом переговоров со своим таджикским коллегой, который находится с визитом в Москве.

Лавров отметил, что регулярно встречается с министром иностранных дел Таджикистана. "Интенсивность наших контактов обусловливается крупными задачами, которые регулярно ставят наши президенты", - указал он, напомнив, что в ходе визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в РФ в апреле 2019 года были достигнуты крупные договоренности, над выполнением которых работают правительства двух стран.

"В нашем случае мы сегодня посмотрим, как развивается двустороннее взаимодействие на всех направлениях, и подробно обменяемся мнениями о нашем союзническом взаимодействии по внешнеполитическим делам", - сообщил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТаджикистанРоссия
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