Крутских: Россия строго придерживается принципа невмешательства во внутренние дела США

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия строго и неукоснительно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела Соединенных Штатов, зафиксированного еще почти 90 лет назад. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.

"Эта тема, честно говоря, уже набила оскомину. Мы строго и неукоснительно придерживаемся принципа невмешательства во внутренние дела США, зафиксированного еще 16 ноября 1933 года при восстановлении дипотношений между Советской Россией и Соединенными Штатами, - сказал он. - Президент [России Владимир] Путин неоднократно подчеркивал: Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе в выборные процессы".

"Чтобы раз и навсегда разрешить этот вопрос, со своей стороны мы выразили готовность к обнародованию содержания технической переписки по данному сюжету и ее изучению экспертами, журналистами, широкой общественностью в России и США, официально предлагали Вашингтону пойти на этот шаг", - продолжил Крутских, добавив, что "к сожалению, в ответ из Вашингтона пришел отказ, мотивированный "чувствительностью" этих материалов".

Комментируя отчет Минюста США о якобы причастности сотрудников Главного разведывательного управления российских вооруженных сил к взлому серверов Демократической партии, спецпредставитель президента РФ сказал, что остается совершенно непонятно, на чем основаны эти обвинения. Он также отметил, что РФ при этом готова их обсуждать. "Мы неоднократно предлагали американцам сесть за стол переговоров и обсудить каждое конкретное обвинение. Докопаться до истины, кто что сделал и что не сделал. На уровне профессионалов, а не через СМИ, как они это делают. Мы также предлагали им обменяться политическими гарантиями о невмешательстве в дела друг друга, наподобие тех, что были даны сторонами в 1933 году", - пояснил Крутских. По его словам, США "отвергли это предложение и продолжают отказываться от переговоров".

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля прошлого года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.