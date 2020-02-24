Эксперт: заявления Трампа про РФ и Украину порождены его эйфорией от политических побед

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о желательном примирении между Россией и Украиной порождены его эйфорией от политических побед на внутренней арене, а также отражают желание американского лидера выступать в роли глобального регулятора. Такое мнение в понедельник выразил ТАСС председатель Совета фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Трамп сейчас находится в эйфории от своих побед, ему недавно удалось избежать импичмента. Россия и Украина фигурировали в качестве участников американских внутриполитических процессов, - сказал Быстрицкий. - Трамп хочет выглядеть как очень важный элемент всеобщего регулирования и пытается продемонстрировать, что у него есть, как ему кажется, определенные козыри или какие-то инструменты в руках, с помощью которых он может участвовать в европейских процессах, тем более, что европейцы сами проявляют достаточно низкий уровень активности".

Кроме того, указал эксперт, этим высказыванием глава Белого дома хочет показать России и Украине, что он "является полезным союзником для всех".

В то же время Быстрицкий указал, что Трамп считает РФ более сильным партнером, чем ЕС ввиду того, что сообщество неоднородно и проявляет чрезмерную идеологизацию в решении международных проблем. Последние заявления, сказал аналитик, указывают на готовность американского лидера участвовать в разрешении российско-украинских противоречий "без оглядки на европейцев".

В увязке

По словам Быстрицкого, президент США в диалоге с РФ мог бы попытаться увязать разрешение российско-украинских противоречий с переговорами по стратегической стабильности. Более того, Трамп, с точки зрения аналитика, пытается сформировать новые правила игры на международной арене, в которых вопросы идеологии и ценностей окончательно уступят место прагматичному расчету и предметному торгу.

"Мы живем в мире, где перемешались все взгляды и ценности, - сказал Быстрицкий. - Давайте будем оперировать реальными игроками, реальными силами, давайте просто договариваться. <...> Трамп, кстати, говорил об этом в самом начале: я, мол, не очень одобряю Россию, но лучше с ней разговаривать, чем не разговаривать".

Визит Трампа в Индию, начавшийся в понедельник, также ложится в логику его политики по выстраиванию диалога по ключевым проблемам с глобальными игроками вне зависимости от политических и идеологических противоречий, констатировал аналитик.

"Возникает ощущение, что Трамп пытается наложить на существующую мировую ситуацию некую новую сеть связей между ведущими лидерами и странами", - отметил специалист.

Формируя атмосферу

Быстрицкий также предположил, что заявления Трампа о российско-украинских отношения могут являться частью его стратегии по формированию атмосферы между ключевыми государствами накануне возможного саммита стран - постоянных членов Совбеза ООН. Эксперт указал на то, что Трамп, согласно некоторым данным, поддерживает идею проведения встречи на высшем уровне в подобном формате.

"Повестку сформируют, ясное дело, на другом уровне, если это произойдет. Будут более такие существенные разговоры, - добавил он. - Но то, что здесь есть попытка сформировать некоторую мировую атмосферу [предстоящей встречи], это безусловно".

В воскресенье перед вылетом в Индию Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома заявил, что хотел бы примирения России и Украины.