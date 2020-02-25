Постпред РФ в Женеве: на встрече Лаврова и Помпео в Мюнхене затрагивалась тема разоружения

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Тема по контролю над вооружениями была затронута на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой Госдепартамента Майклом Помпео в Мюнхене 14 февраля. Об этом постпред РФ при женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов сообщил во вторник в интервью газете "Известия".

"Мы придаем особое значение российско-американским встречам по контролю над вооружениями. Недавно в беседе с госсекретарем Майком Помпео в Мюнхене наш министр сказал, что со стороны американских партнеров поступают обнадеживающие сигналы. Хотелось бы надеяться, что контакты будут продолжены", - отметил он изданию.

Гатилов сказал, что для РФ конференция по разоружению является площадкой для объяснения международному сообществу позиции России и контрпродуктивности подхода США. "В прошлом году мы активно поднимали такие темы, как выход США из ДРСМД [Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности], говорили о перспективах продления нового ДСНВ [Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений], о судьбе Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний , затрагивали военно-космические планы США", - добавил он.