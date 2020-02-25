Кабулов подтвердил, что поедет в Доху на подписание соглашения между США и талибами

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов подтвердил, что будет присутствовать на подписании соглашения между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ) в Дохе 29 февраля.

"Наш посол в Дохе [Нурмахмад Холов] говорит, что там просто какие-то технические накладки, но приглашение [РФ на церемонию подписания] будет. Так что получим. Я во всяком случае собираюсь [поехать]", - сказал он ТАСС во вторник.

21 февраля в Twitter главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус было опубликовано заявление госсекретаря Майкла Помпео, в котором сообщалось о намерении США подписать соглашение с талибами 29 февраля. Вскоре после этого предполагается провести межафганские переговоры, на которых на основе этого соглашения будет предпринята попытка добиться длительного прекращения огня на территории страны.

Телеканал TOLOnews со ссылкой на Совет по национальной безопасности Афганистана сообщил о достижении между правительством и талибами договоренности о снижении уровня насилия с 22 февраля. Как заявил ТАСС официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин, действие режима продлится семь дней.