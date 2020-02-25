20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол России в Камбодже стал первым иностранным почетным членом Королевской академии

Дипломату присвоили звание за заслуги в развитии и укреплении научного сотрудничества Камбоджи и России, а также за большой вклад в развитие двусторонних межгосударственных связей в целом

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Посол России в Камбодже Дмитрий Цветков стал почетным членом Королевской академии Камбоджи. Как отметил президент академии Сок Туч, высокое звание присвоено российскому дипломату за заслуги в развитии и укреплении научного сотрудничества Камбоджи и России, а также за большой вклад в развитие двусторонних межгосударственных связей в целом.

"На основании указа номер 1518 правительства Камбоджи от 27 декабря 2019 года Его превосходительство Дмитрий Цветков, посол Российской Федерации в Королевстве Камбоджа, назначается почетным членом Королевской академии Камбоджи", - заявил президент академии на прошедшей в понедельник в Пномпене торжественной церемонии. Сок Туч обратил особое внимание на то, что Цветков стал первым в истории иностранным гражданином, которому вручена мантия и диплом почетного члена Королевской академии. Он выразил надежду, что посол продолжит и дальше оказывать активное содействие расширению сотрудничества в области научных исследований между Королевской академией Камбоджи и российскими научно-исследовательскими организациями.

Дмитрий Цветков, занимающий пост главы российской дипломатической миссии в Камбодже с января 2014 года, за без малого 65-летнюю историю российско-камбоджийских отношений стал первым среди послов СССР и России в Камбодже, владеющим кхмерским языком. Период его работы отмечен значительной активизацией двустороннего взаимодействия Москвы и Пномпеня и укреплением его договорно-правовой базы. Если в 2005-2014 годах было подписано 17 российско-камбоджийских соглашений, то за последние пять лет стороны заключили уже свыше 50 двусторонних документов, охватывающих практически все сферы взаимодействия.

В ноябре 2019 года российский посол был удостоен высшей государственной награды Королевства Камбоджа для иностранных граждан - ордена "Сахаметрей" I степени. Вручивший орден российскому дипломату премьер-министр Камбоджи Хун Сен отметил большой личный вклад посла в дело укрепления проверенной временем традиционной дружбы и отношений многопланового партнерства между Пномпенем и Москвой.

В 2016 году за заслуги в развитии камбоджийско-российских связей посол РФ уже был награжден орденом "Сахаметрей" III степени.

Теги
КамбоджаРоссия
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
В Конституции предложили закрепить запрет на любые действия по отчуждению территорий РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС