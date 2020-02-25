Посол России в Камбодже стал первым иностранным почетным членом Королевской академии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Посол России в Камбодже Дмитрий Цветков стал почетным членом Королевской академии Камбоджи. Как отметил президент академии Сок Туч, высокое звание присвоено российскому дипломату за заслуги в развитии и укреплении научного сотрудничества Камбоджи и России, а также за большой вклад в развитие двусторонних межгосударственных связей в целом.

"На основании указа номер 1518 правительства Камбоджи от 27 декабря 2019 года Его превосходительство Дмитрий Цветков, посол Российской Федерации в Королевстве Камбоджа, назначается почетным членом Королевской академии Камбоджи", - заявил президент академии на прошедшей в понедельник в Пномпене торжественной церемонии. Сок Туч обратил особое внимание на то, что Цветков стал первым в истории иностранным гражданином, которому вручена мантия и диплом почетного члена Королевской академии. Он выразил надежду, что посол продолжит и дальше оказывать активное содействие расширению сотрудничества в области научных исследований между Королевской академией Камбоджи и российскими научно-исследовательскими организациями.

Дмитрий Цветков, занимающий пост главы российской дипломатической миссии в Камбодже с января 2014 года, за без малого 65-летнюю историю российско-камбоджийских отношений стал первым среди послов СССР и России в Камбодже, владеющим кхмерским языком. Период его работы отмечен значительной активизацией двустороннего взаимодействия Москвы и Пномпеня и укреплением его договорно-правовой базы. Если в 2005-2014 годах было подписано 17 российско-камбоджийских соглашений, то за последние пять лет стороны заключили уже свыше 50 двусторонних документов, охватывающих практически все сферы взаимодействия.

В ноябре 2019 года российский посол был удостоен высшей государственной награды Королевства Камбоджа для иностранных граждан - ордена "Сахаметрей" I степени. Вручивший орден российскому дипломату премьер-министр Камбоджи Хун Сен отметил большой личный вклад посла в дело укрепления проверенной временем традиционной дружбы и отношений многопланового партнерства между Пномпенем и Москвой.

В 2016 году за заслуги в развитии камбоджийско-российских связей посол РФ уже был награжден орденом "Сахаметрей" III степени.