Песков сообщил, что встреча России, Турции и Ирана по Сирии возможна

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Возможность проведения многосторонней встречи РФ, Турции и Ирана по Сирии прорабатывается, идет согласование графиков глав государств. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас речь не идет о двусторонних контактах как таковых, но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате, - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, возможны ли контакты президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта. - Сейчас идет согласование графиков президентов". Песков добавил, что речь не идет о формате с участием Франции и Германии. "Иранский прорабатывается вариант", - уточнил он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "пока решение не принималось, потому что не все потенциальные участники еще дали согласие", уточнив, что "работа еще продолжается по дипломатическим каналам". Он добавил, что встреча в четырехстороннем формате с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Эмманюэля Макрона пока не прорабатывается. "Нет, в настоящий момент нет", - сказал Песков.

Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным "лицом к лицу" 5 марта в ходе четырехстороннего саммита по Сирии. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NTV.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск Сирии по двум направлениям - на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).