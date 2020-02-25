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Мишустин в Кургане проведет совещание по развитию региона и встретится с общественностью

Это вторая поездка премьер-министра в российский регион

КУРГАН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник прибыл в Курганскую область. В столице этого региона он посетит больницу скорой медицинской помощи, пообщается с медперсоналом, ознакомится с проектом застройки одного из крупных районов Кургана. Кроме того, по данным пресс-службы правительства России, Мишустин проведет совещание, на котором обсудят программу социально-экономического развития Курганской области, а затем встретится с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности.

Для нового премьер-министра это вторая поездка в российский регион. Первая такая рабочая поездка Мишустина состоялась 11 февраля в Великий Новгород, где он провел совещание по вопросам социально-экономического развития Новгородской области и встретился с представителями малого и среднего бизнеса региона.

Тогда он заявил, что в ходе поездок по регионам России намерен услышать мнение людей и посмотреть, на каких направлениях нужно усилить работу. Премьер отметил, что вместе с руководителями регионов и представителями общественности нужно будет "определить те точки, где необходимо" усилить работу с учетом задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, а также в майском указе и национальных проектах.

Позднее, в Москве, на совещании с вице-премьерами 17 февраля Мишустин сообщил о планах регулярно ездить в регионы РФ. Он поручил и своим заместителям как можно чаще посещать субъекты Федерации, в первую очередь проблемные, "докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи". Глава правительства также напомнил, что за такими регионами закреплено кураторство со стороны федерального центра, в том числе в лице конкретных министров.

Ситуация в Курганской области

Курганская область является одним из 10 регионов РФ, которые демонстрируют наиболее низкие социально-экономические показатели, в том числе в части среднедушевых денежных доходов населения и доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Кроме того, здесь наблюдается высокий миграционный отток и высокий уровень безработицы - 8% от экономически активного населения против среднероссийского показателя в 4,8%.

Инвестиционные возможности региона осложнены высокими энерготарифами, низким уровнем газификации территории, отсутствием качественной инфраструктуры и недостатком квалифицированных кадров. Промышленность Курганской области характеризуют высокий износ основных фондов, устаревшие технологии производства, низкие темпы модернизации.

За последние семь лет размер госдолга в регионе вырос в девять раз. Более 40% в бюджете региона - трансферты из федерального бюджета. Доля пенсионеров в Курганской области (29%) является самой большой по Уральскому федеральному округу и на 4% выше аналогичного среднего показателя по РФ, рождаемость с 2012 года снизилась на 28%.

Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. Губернатор региона Вадим Шумков неоднократно отмечал, что экономика здесь остается больной сферой и требует особого внимания.

Для решения описанных проблем куратором региона был назначен глава Минфина РФ Антон Силуанов, при участии которого сформирован план ускоренного развития области. Основные задачи программы - стимулирование экономической активности, увеличение объема регионального внутреннего продукта, валового регионального продукта, увеличение темпов роста и заработных плат.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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