Россия предлагает усилить тезис о невозможности победить в ядерной войне

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия предлагает США подтвердить, а лучше усилить формулу Горбачева - Рейгана о том, что не может быть победителей в ядерной войне. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению.

"В целях снижения искусственно создаваемой напряженности и сохранения возможностей для дальнейшего стратегического диалога мы предложили хотя бы подтвердить, а лучше усилить формулу Горбачева - Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, - отметил Лавров. - Считаем, что в нынешней ситуации такое заявление стало бы позитивным сигналом для всего международного сообщества. Однако и на это предложение Вашингтон не отвечает уже полтора года".

Согласно воспоминаниям экс-президента СССР Михаила Горбачева, формула о необходимости предотвратить ядерную войну, поскольку в ней не может быть победителей, была выработана и закреплена в совместном заявлении по итогам переговоров в Москве между ним и вице-президентом США Джорджем Бушем - старшим накануне встречи в Рейкьявике с главой Белого дома Рональдом Рейганом в 1986 году. В заявлении также было сказано, что ни одна из сторон не будет пытаться получить военного превосходства над другой стороной.

Новые ядерные установки

Новые доктринальные установки Вашингтона сильно понижают порог применения ядерного оружия.

"С тревогой отмечаем, что в новых доктринальных установках Вашингтона значительно понижается порог применения ядерного оружия. Примечательно, что это происходит на фоне официального отказа США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также в условиях сохраняющегося размещения американского ядерного оружия на территории некоторых союзников по НАТО и продолжения практики так называемых совместных ядерных миссий", - сказал он.

По словам министра, дошло до проведения американцами учений, во время которых отрабатывается применение ядерного оружия против целей на российской территории. К этим учениям привлекаются и европейцы, добавил Лавров.