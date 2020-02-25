Лавров встретился в Женеве с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Женеве встречу с новым госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино Лукой Беккари.

Переговоры прошли в закрытом для прессы формате.

Беккари был назначен госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино в декабре 2019 года.

Лавров прибыл в Женеву для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и для выступления на Конференции по разоружению. Ранее глава МИД РФ встретился с коллегами из Армении и Венесуэлы.