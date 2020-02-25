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Захарова рассказала, как грузинские журналистки "набросились" на делегацию РФ в Женеве

По словам официального представителя МИД России, журналистки "кричали, пихались, толкались", пытаясь пробиться к министру Сергею Лаврову
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова назвала жалким зрелищем попытки грузинских журналистов пробиться к главе МИД РФ Сергею Лаврову с целью задать вопрос о визите в Тбилиси.

"Грузинские журналистки (а это уже мем) в отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед. И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси? Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или неприезда представителя другой страны. Жалкое зрелище", - написала Захарова на Facebook.

"Нас с коллегой "зацепило", но шеф не пострадал", - добавила дипломат, сопроводив публикацию фотографиями с царапинами.

Член Совета Федерации, представитель РФ на переговорах с Грузией Григорий Карасин в четверг заявил, что российская делегация будет участвовать в заседании Комитета министров Совета Европы в мае в Тбилиси, однако ее состав пока не определен.

В конце января президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что республика допустит участие членов российской делегации во встрече глав МИД Совета Европы независимо от того, посещали ли они Абхазию и Южную Осетию. Тем самым, сказала она, Тбилиси выйдет за рамки своего собственного законодательства, которое не дает людям права посещать "оккупированные территории в обход Грузии".

26 августа 2008 года РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и придал упомянутым территориям статус оккупированных. В октябре 2008 года парламент Грузии принял закон "Об оккупированных территориях", который вводит уголовную ответственность для людей, посещающих Абхазию и Южную Осетию без ведома Тбилиси.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГрузияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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