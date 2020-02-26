Путин подведет итоги деятельности МВД за минувший год

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России, сообщила пресс-служба Кремля.

"Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации за 2019 год, а также определены основные направления работы на 2020 год", - говорится в сообщении.

Глава государства каждый год посещает итоговые заседания руководства МВД, как и ряда других силовых и правоохранительных структур. Как правило, в открытой части коллегии МВД президент РФ дает оценку работе органов внутренних дел за прошедший год и ставит задачи на перспективу по разным направлениям деятельности. Так, на заседании коллегии министерства внутренних дел в прошлом феврале Путин назвал среди положительных тенденций сокращение общего количества преступлений и укрепление общественного правопорядка. Он обратил внимание на данные социологических опросов, согласно которым доля граждан, считающих, что полиция оказывает существенную помощь в решении их проблем, в последние годы растет. "Это самый главный критерий, самая важная оценка", - констатировал Путин.

Президент тогда подчеркнул необходимость закрепить достигнутые результаты, последовательно добиваться снижения уровня преступности и планомерно повышать раскрываемость. Кроме того, среди приоритетов в работе МВД Путин назвал развитие системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, решение проблем во взаимоотношениях между правоохранительными органами и деловым сообществом, наращивание усилий в борьбе с коррупцией, противодействие экстремизму и незаконному обороту наркотиков, обеспечение порядка в миграционной сфере и повышение безопасности дорожного движения.

По данным МВД, в 2019 году в России было зафиксировано более 2 млн преступлений, в 23 регионах страны уровень криминала снизился. Четыре из пяти преступлений происходят в городах и поселках городского типа, а пятая часть - в сельской местности, где количество преступлений сократилось на 3,5%. Каждое второе противоправное действие в стране в прошлом году было совершено рецидивистами, почти каждое третье - в состоянии алкогольного опьянения.

Половину всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества - кражи, мошенничества, грабежи и разбои. В 2019 году от преступных посягательств погибли почти 24 тыс. человек, свыше 38 тыс. пострадали. При этом число погибших от преступлений сократилось более чем на 8%, пострадавших - на 6,6%. Ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным уголовным делам составил 627,7 млрд рублей, что на 11,5% больше аналогичного показателя 2018 года.