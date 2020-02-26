Лавров обсудит с главой МИД Албании проблематику двусторонних отношений и задачи ОБСЕ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет переговоры со своим визави из Албании Эти Рамой.

Как сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на встрече главы внешнеполитических ведомств обсудят некоторые вопросы двусторонних отношений.

На сегодняшний день диалог Москвы и Тираны нельзя назвать регулярным: последний рабочий визит главы МИД Албании в российскую столицу состоялся почти 14 лет назад, в апреле 2006 года. Сдерживает развитие сотрудничества двух стран и присоединение Тираны к антироссийской политике Евросоюза, которая включает в себя в том числе необоснованную высылку российских дипломатов.

Но главной темой предстоящих переговоров станут текущие задачи и планы работы ОБСЕ, ведь с января 2020 года Албания является председателем в организации и, как следствие, отвечает за координацию ее действий, назначение глав полевых миссий и спецпредставителей по конфликтам. В свою очередь Рама выполняет обязанности ее действующего председателя.

Акцент на Украине

Содействие урегулированию конфликта на востоке Украины, как ожидается, будет в центре беседы Лаврова и Рамы.

Как сообщили в МИД РФ, российская сторона на встрече сделает особый акцент на работе координируемой ОБСЕ контактной группы, указав на необходимость содержательного прямого диалога Киева, Донецка и Луганска. Министры также обменяются мнениями о деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая призвана следить за ситуацией в Донбассе и поддерживать соблюдение прав человека и нацменьшинств на всей территории страны.

"Работа миссии особенно важна на фоне продолжающегося разгула агрессивного национализма, насильственной украинизации и нарушения языковых и образовательных прав граждан, прежде всего русскоязычных, - подчеркнули в российском дипведомстве. - От СММ ждем тематических докладов о жертвах из числа мирных жителей, разрушениях гражданской инфраструктуры за весь период конфликта, а также проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии".

Гуманитарные призывы

Однако ситуация на Украине не является единственной гуманитарной проблемой, для разрешения которой необходимо содействие ОБСЕ. В этой связи в МИД России выразили намерение сверить часы с председателем организации по планам ее гуманитарных мероприятий. "Важно, чтобы в них нашли отражение приоритетные задачи защиты традиционных ценностей и нацменьшинств, особенно их языковых и образовательных прав, обеспечения свободы СМИ и доступа общественности к информации, борьбы с христиано- и исламофобией", - пояснили в дипведомстве.

Москва также планируют призвать Тирану как действующего председателя ОБСЕ использовать площадку организации для проведения памятных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "[Призовем] пресекать попытки фальсификации истории, политизированной интерпретации причин и переписывания итогов войны, не допускать акций по героизации нацистских преступников и их пособников", - подчеркнули в МИД.

Кроме того, на встрече с Рамой Лавров укажет на необходимость повышения уровня кадровой представленности РФ в структурах ОБСЕ.

Общие вызовы

Россия неоднократно выступала в пользу деполитизированного диалога по вопросам безопасности в рамках ОБСЕ. В этой связи Лавров и Рама на встрече в Москве обменяются мнениями относительно результативности структурированного диалога ОБСЕ - инициативы от 2017 года, направленной на восстановление доверия и деэскалацию напряженности в Евро-Атлантике.

Главы внешнеполитических ведомств также обратят внимание на повышение эффективности ОБСЕ в борьбе с общими для всех государств-участников вызовами. Среди таких вызовов - международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, торговля людьми. Их преодолению могут способствовать, в том числе, проекты ОБСЕ по обучению сотрудников правоохранительных органов Афганистана, Сербии, Туркменистана и Узбекистана в учебных центрах МВД России, реализацию которых также обсудят министры.